Собянин пригласил жителей и гостей столицы на волонтерский проект "Время добра"

Летний сезон ежегодного волонтерского проекта "Время добра" пройдет в Москве с 29 июня по 7 июля. Об этом своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В этот раз организаторы подготовили более 30 активностей, в том числе экологические и социальные акции, а также творческие студии. При этом все изделия, которые изготовят на мастер-классах, передадут в благотворительные фонды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.