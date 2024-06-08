Новые трамвайные пути на Трифоновской улице проложили в Москве

На Трифоновской улице завершают ремонт первого участка трамвайной линии – от Образцова до Октябрьской. На следующей неделе работы будут проводить на отрезке до улицы Советской Армии.

Специалисты обновляют рельсы, шпалы и покрытие. Ожидается, что составы начнут курсировать там в 2025 году. С запуском движения на этому участке пассажиры смогут экономить в пути до 15 минут.

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