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08 июня, 09:15

Транспорт

Новые трамвайные пути на Трифоновской улице проложили в Москве

Новые трамвайные пути на Трифоновской улице проложили в Москве

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Новые трамвайные пути на первом участке Трифоновской улицы проложили в Москве

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На Трифоновской улице завершают ремонт первого участка трамвайной линии – от Образцова до Октябрьской. На следующей неделе работы будут проводить на отрезке до улицы Советской Армии.

Специалисты обновляют рельсы, шпалы и покрытие. Ожидается, что составы начнут курсировать там в 2025 году. С запуском движения на этому участке пассажиры смогут экономить в пути до 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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