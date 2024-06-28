Выход № 2 станции "Октябрьская" Кольцевой линии закроется до 29 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выход № 2 станции метро "Октябрьская" Кольцевой линии будет закрыт с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня из-за мероприятия, передает телеграм-канал Дептранса Москвы.

В ведомстве рекомендовали пассажирам пользоваться выходом № 1.

Между тем с 1 июля изменится работа пересадки со станции метро "Парк Культуры" Сокольнической линии на Кольцевую из-за поочередного капремонта эскалаторов на станции коричневой линии, который начнется 29 июня и завершится 6 сентября. По аналогичным причинам до 5 сентября закрыт выход № 1 со станции "Курская".

