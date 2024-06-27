Режим пересадки на станцию метро "Парк Культуры" изменится с 1 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа пересадки со станции метро "Парк Культуры" Сокольнической линии на Кольцевую изменится с 1 июля, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Причина этого – поочередный капремонт эскалаторов на станции коричневой линии, который начнется 29 июня и завершится 6 сентября, уточнили в пресс-службе. По информации департамента, из-за этого нагрузка на вестибюль утром и вечером в часы пик будет увеличена.

Поэтому по рабочим дням в пиковые часы будет закрыта пересадка с Сокольнической на Кольцевую, но в обратном направлении она будет работать в обычном режиме. В это же время эскалаторы на станции Кольцевой линии будут работать только на подъем, а вестибюль – только на выход, пересадку и на вход на красную линию.

"Просим пассажиров пользоваться другими пересадками на Кольцевую линию или смещать время поездки с часа пик. Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в пресс-службе.

С 23 мая из-за ремонта эскалаторов закрыли первый выход со станции "Курская". Позднее, с 10 июня, перекрыли эскалатор на первом выходе станции "Бауманская". Он продлится до 29 августа.

