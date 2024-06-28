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28 июня, 15:15

Транспорт

РЖД запустили сервис "Лист ожидания" для поездов южных направлений

РЖД запустили сервис "Лист ожидания" для поездов южных направлений

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Российские железные дороги (РЖД) запустили сервис "Лист ожидания" для тех, кто хочет купить билеты на поезда южных направлений. Туда загружаются освободившиеся места и добавленные вагоны, если вдруг будет принято такое решение.

Когда билеты появляются в продаже, на них автоматически ставится бронь. Пассажирам отправляется ссылка на оплату. Внести деньги нужно в течение двух часов или билеты предлагают следующему в очереди. Воспользоваться услугой можно на сайте РЖД и в веб-приложении, позже ее планируют добавить и в утилиту для устройств на базе Android.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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