РЖД запустили сервис "Лист ожидания" для поездов южных направлений

Российские железные дороги (РЖД) запустили сервис "Лист ожидания" для тех, кто хочет купить билеты на поезда южных направлений. Туда загружаются освободившиеся места и добавленные вагоны, если вдруг будет принято такое решение.

Когда билеты появляются в продаже, на них автоматически ставится бронь. Пассажирам отправляется ссылка на оплату. Внести деньги нужно в течение двух часов или билеты предлагают следующему в очереди. Воспользоваться услугой можно на сайте РЖД и в веб-приложении, позже ее планируют добавить и в утилиту для устройств на базе Android.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

