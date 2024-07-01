Сергей Собянин открыл новый футбольный манеж в районе Ново-Переделкино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл футбольный манеж с искусственным покрытием в составе спортивного комплекса "Арктика" в Ново-Переделкине на Новоорловской улице.

Градоначальник подчеркнул, что футбольный манеж возвели за счет инвесторов.

"Еще в Ново-Переделкине строим физкультурно-оздоровительный комплекс за бюджетные деньги и строим спортивный парк. До конца года все там будет готово", – подчеркнул мэр Москвы.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, площадь манежа составляет 1,3 тысячи квадратных метров. Его строительство было завершено весной этого года, а за июнь площадку посетили уже 3,5 тысячи человек. В новом спортивном объекте обустроили крытое поле для мини-футбола, площадку для игры в теннис и волейбол, открытую мультиспортивную площадку для футбола и баскетбола, беговые дорожки, а также зону воркаута.

Кроме того, в Ново-Переделкине проходит формирование спортивного кластера на Лукинской улице. Для горожан там подготовят скейт-парк с трамплинами, памп-трек и площадку с бетонным боулом для катания и выполнения комбинаций на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах. Также специалисты проложат пешеходные маршруты, организуют настил на берегу реки Алешинки с шезлонгами и лавочками. Строительство кластера планируется завершить в августе.

На Чоботовской улице с сентября прошлого года идет строительство ФОК с универсальным спортзалом, хоккейной зоной, спортзалом для занятий по общей физкультуре. Возведение комплекса завершат до конца этого года.

Ранее город выставил на торги по аренде земельный участок площадью 1,12 гектара на Северодвинской улице для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Инвестор сможет возвести там здание площадью почти 21,3 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 июля. Принять участие в них могут все желающие.

