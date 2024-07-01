01 июля, 16:30Город
Глава департамента развития новых территорий Москвы рассказал о спортплощадках в ТиНАО
Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, сколько спортивной инфраструктуры построили в ТиНАО за последние 12 лет. Так, в округе было построено более 600 спортивных площадок.
Кроме того, в парках появились новые беговые и велодорожки. А в школах оборудовано минимум по три спортивных зала.
Большое интервью с Владимиром Жидкиным выйдет в понедельник, 1 июля, в эфире телеканала Москва 24.