Депутат МГД Самышина: пустырь у станции метро "Спортивная" требует благоустройства

Фото: Алексей Симонов

Депутат Московской городской Думы Елена Самышина встретилась с жителями столичного района Хамовники, возмущенными состоянием территории после снесенного объекта самостроя у станции метро "Спортивная", передает Агентство "Москва".

"Жители недовольны состоянием территории – и их можно понять. Пространство совершено заброшенное: на месте снесенного самостроя теперь горы мусора. К тому же его, кажется, используют как туалет. Раньше здесь были гаражи, которые, видимо, использовались для ремонта автомобилей – под ними были вырыты ямы", – отметила Елена Самышина.

Вместе с активистами района, заместителем директора по благоустройству ГБУ "Жилищник района Хамовники" Татьяной Варол и главой муниципального округа Алексеем Васильевым она приняла участие в обсуждении пожеланий жителей района относительно будущей судьбы образовавшегося пустыря за станцией метрополитена.

На встрече были озвучены пожелания местных жителей. Одни хотят, чтобы здесь была спортивная площадка с лавочками. Другие возражают, что лавочки будут привлекать недисциплинированных граждан. Некоторые высказывались за то, чтобы на пустыре организовали детскую площадку или просто зеленую зону.

По итогам встречи было принято решение разработать концепцию развития территории с учетом пожеланий жителей.

Между тем в московских районах Войковский и Сокол проходят пикеты, на которых все желающие могут поставить свою подпись под обращением за скорейшую реконструкцию кинотеатров "Варшава" и "Ленинград", а также благоустройство парка имени Воровского. Активные местные жители объединились, чтобы поддержать эти проекты директора учебно-методического центра "Авангард" Дарьи Борисовой.

Кинотеатры "Варшава" и "Ленинград" находится в запущенном состоянии, а в парке имени Воровского требуется установка новых скамеек, освещения и детских площадок. Сбор подписей москвичей продлится до конца августа. Затем они будут переданы в столичную мэрию.

