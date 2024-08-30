Орлов: Борисовская плотина в ЮАО будет отреставрирована

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В Южном округе Москвы будут проведены работы по реконструкции Борисовской плотины – одного из самых старинных гидротехнических сооружений Европы. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Степан Орлов.

Он отметил, что накануне получил официальный ответ на обращение от заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова с положительным решением вопроса о реконструкции плотины.

"ГУП "Мосводосток" уже разрабатывает проектно-сметную документацию для выполнения работ по бережной реставрации плотины. Проект предусматривает основательный ремонт водопропускных сооружений, полное восстановление белокаменной кладки тела 400-летней плотины, необходимую планировку и укрепление откосов. Сроки работ будут определены в 2025 году – после проведения положенной госэкспертизы документации", – рассказал Степан Орлов.

Он пояснил, что параллельно с этим проходит комплексный анализ еще двух важных гидротехнических сооружений округа – Царицынской и Шипиловской плотин. Эксперты оценивают их прочность, устойчивость и эксплуатационную надежность. А затем, после детальной оценки их технического состояния, планируется уточнить виды работ для каждого объекта.

"Начала основательного, масштабного благоустройства всего каскада прудов Орехово-Борисово удалось добиться благодаря неравнодушным жителям, которые дорожат бесценными памятниками истории. Напомню, что на днях в Орехово-Борисово Северном и Южном были установлены тематические стенды, посвященные истории этих земель, в том числе и Борисовской плотине", – добавил Орлов.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к реабилитации Троицкого пруда в ЮЗАО. Сейчас его состояние оценивается как неудовлетворительное. На дне пруда накопился слой иловых отложений, кроме того, в теплое время года наблюдается активное цветение акватории.

