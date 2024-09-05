Два теплохода столкнулись под Ростовом

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Два теплохода столкнулись на реке Дон в районе Елизаветинского переката в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

По его словам, ЧП произошло в 15:20 в городе Азове на реке Дон. При расхождении теплохода PHRYGIA под флагом Belize и теплохода Мая под флагом РФ произошел навал одного судна на другое.

В результате произошедшего пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Судовой ход не перекрыт.

Ранее два теплохода "Кронверка" и "Альдемарин" столкнулись в районе Дворцового моста в Санкт-Петербурге. От столкновения оба теплохода получили незначительные повреждения. Пострадавших в результате происшествия нет. Разлива нефтепродуктов также не допущено.

11 августа в акватории Невы столкнулись два теплохода. По предварительным данным, первый теплоход при маневрировании совершил навал на второй. Пострадавших в происшествии не было.