18 августа, 22:32Происшествия
Два теплохода столкнулись у Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Фото: УТ МВД России по СЗФО
Два теплохода "Кронверка" и "Альдемарин" столкнулись в районе Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
От столкновения оба теплохода получили незначительные повреждения. Как отметили в ведомстве, пострадавших в результате происшествия нет. Разлива нефтепродуктов также не допущено.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту столкновения организована проверка.
11 августа в акватории Невы столкнулись два теплохода. По предварительным данным, первый теплоход при маневрировании совершил навал на второй. Пострадавших в происшествии не было.
В начале августа пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере. По предварительным данным, теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса допущено не было.
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