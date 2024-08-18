Два теплохода столкнулись у Дворцового моста в Санкт-Петербурге

Фото: УТ МВД России по СЗФО

Два теплохода "Кронверка" и "Альдемарин" столкнулись в районе Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

От столкновения оба теплохода получили незначительные повреждения. Как отметили в ведомстве, пострадавших в результате происшествия нет. Разлива нефтепродуктов также не допущено.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту столкновения организована проверка.

11 августа в акватории Невы столкнулись два теплохода. По предварительным данным, первый теплоход при маневрировании совершил навал на второй. Пострадавших в происшествии не было.

В начале августа пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере. По предварительным данным, теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса допущено не было.