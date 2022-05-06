Представитель Чубайса назвал причину его поездки в Израиль

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс посещал Турцию и Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Чубайса.

При этом он опроверг информацию о нахождении экс-спецпредставителя президента РФ в Италии. По его словам, у Чубайса никогда не было личного самолета или зарубежной недвижимости где-либо.

Представитель также прокомментировал сообщения о том, что команда экс-спецпредставителя президента РФ создала телеграм-канал. Он отметил, что Чубайс или его окружение не ведут медийную деятельность и не создавали никаких информационных ресурсов.

В конце марта стало известно, что Чубайс покинул свой пост. Вместе с тем ряд СМИ сообщил о его отъезде из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что спецпредставитель президента уволился по собственному желанию.

