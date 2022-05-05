Кремль не интересуется перемещениями Чубайса – Песков

Фото: Агентство «Москва»/Александр Авилов

Кремль не отслеживает перемещений бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, уехавшего из России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он по просьбе журналистов прокомментировал сообщения о том, что Чубайс был замечен в аэропорту Израиля.

"Мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей. У нас он не работает", – цитирует Пескова "Интерфакс".

В апреле Анатолий Чубайс покинул советы директоров АФК "Система" и ее портфельной компании "Электрозавод". Экс-глава "Роснано" принял такое решение по собственному желанию.

До этого Владимир Путин освободил Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Позднее в Кремле уточнили, что он уволился по собственному желанию.

В ряде средств массовой информации также появились сведения, что Чубайс покинул Россию.

