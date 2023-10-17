17 октября, 07:53Политика
В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на возможный вывод капитала из России
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что направит в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ запрос о проверке работы Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и на возможный вывод капитала из страны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля", – заявил Хамзаев.
Он добавил, что в его понимании поведение бывшего чиновника высокого ранга является государственной изменой. Депутат также отметил, что ему неясно, откуда у Чубайса финансовая подушка для путешествий по миру и оказания гуманитарной помощи.
Хамзаев заявил, что помимо проверки "Роснано", необходимо тщательно проверить работу Чубайса в РАО "ЕЭС России", а также возможный вывод капитала из РФ.
"Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ", – заключил депутат.
Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ в 2022 году. Некоторые СМИ сообщали, что после этого он выехал из России.
Владимир Путин, комментируя фотографии Чубайса из Израиля, заявил, что тот "удрал и прячется", вероятно, из-за уголовных дел, связанных с большой финансовой дырой в компании, которую он возглавлял. При этом уголовных дел против Чубайса в РФ не заведено, сообщил Путин, предположив, что экс-глава "Роснано" боится, что в конечном итоге это приведет к их возникновению.
Чубайса начали проверять на причастность к коррупционным преступлениям
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