Житель Курганской области приговорен к 13 годам колонии за госизмену

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Суд назначил бывшему полицейскому по делу о госизмене 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области, передает РИА Новости.

Злоумышленник был задержан еще в августе прошлого года. По данным российских спецслужб, завербованный украинской военной разведкой мужчина за деньги передавал информацию о местонахождении и количестве российских военных, пребывающих в одной из войсковых частей армии РФ в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, он направлял сведения об участии в СВО определенных военных с их личными данными. Эта информация находилась в доступе злоумышленника в связи с выполнением им служебных обязанностей во время прохождения службы по призыву, а также от солдат той войсковой части, с которой он контактировал после демобилизации.

В результате приговор, вынесенный судом по делу о госизмене, уже вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 19-летнего жителя Москвы, признавшего вину в совершении двух терактов и конфиденциальном сотрудничестве с украинской организацией.

Также, по информации правоохранительных органов, молодому человеку выписали штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, ему ограничили свободу до 2 лет после отбытия наказания. Осужденный еще не обжаловал приговор.

