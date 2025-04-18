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18 апреля, 05:03

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ТАСС: жителя Москвы приговорили к 15 годам за теракты и шпионаж в пользу Украины

Жителя Москвы приговорили к 15 годам за теракты и шпионаж в пользу Украины – СМИ

Фото: 123RF/olegdudko

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 19-летнего жителя Москвы, признавшего вину в совершении двух терактов и конфиденциальном сотрудничестве с украинской организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Кирилл Фомичев 2005 года рождения был признан виновным в совершении двух террористических актов и секретном сотрудничестве с украинской стороной. По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему 15 лет колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей и ограничением свободы до 2 лет после отбытия наказания.

Дело молодого человека было рассмотрено за три заседания. Он еще не обжаловал приговор.

В феврале 2025 года суд приговорил братьев Мельниковых к 20 и 19 годам лишения свободы по делу о госизмене, попытке диверсии в военной части в Подмосковье и участии в запрещенной террористической организации "Легион "Свобода России". Их знакомому Михееву, которого обвиняли в покушении на диверсию, назначили 7 лет колонии.

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