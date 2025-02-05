05 февраля, 15:19Происшествия
Приказавший сбить самолет над Кубанью приговорен к пожизненному сроку
Фото: телеграм-канал "Следком"
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному отбыванию срока в исполнительной колонии особого режима полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, который приказал сбить самолет над Кубанью. Об этом сообщил представитель суда РИА Новости.
Дзяман осужден по пункту б, части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").
Согласно данным Следственного комитета, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Дзяман, проинформированный о невоенных действиях самолета, отдал приказ подчиненным о нанесении удара по российскому самолету над территорией Краснодарского края.
Воздушное судно упало в районе хутора Трудовая Армения на Кубани. В результате происшествия погибли десять членов экипажа.
Ранее стало известно, что командир воздушного судна гражданской авиации, задержанный в Краснодаре по подозрению в госизмене, был арестован на 2 месяца. По данным ФСБ, 57-летний россиянин по своей воле связался с волонтером, который собирал средства для финансирования ВСУ. Затем он через сервис по обмену электронных денег и криптовалют совершил транзакцию на озвученный ему расчетный счет.