Приказавший сбить самолет над Кубанью приговорен к пожизненному сроку

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Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил к пожизненному отбыванию срока в исполнительной колонии особого режима полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, который приказал сбить самолет над Кубанью. Об этом сообщил представитель суда РИА Новости.

Дзяман осужден по пункту б, части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

Согласно данным Следственного комитета, 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Дзяман, проинформированный о невоенных действиях самолета, отдал приказ подчиненным о нанесении удара по российскому самолету над территорией Краснодарского края.

Воздушное судно упало в районе хутора Трудовая Армения на Кубани. В результате происшествия погибли десять членов экипажа.

Ранее стало известно, что командир воздушного судна гражданской авиации, задержанный в Краснодаре по подозрению в госизмене, был арестован на 2 месяца. По данным ФСБ, 57-летний россиянин по своей воле связался с волонтером, который собирал средства для финансирования ВСУ. Затем он через сервис по обмену электронных денег и криптовалют совершил транзакцию на озвученный ему расчетный счет.

