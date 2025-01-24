РИА Новости: суд арестовал задержанного в Краснодаре за госизмену летчика

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Командир воздушного судна гражданской авиации, ранее задержанный ФСБ в Краснодаре по подозрению в госизмене, арестован на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Таким образом, мужчина пробудет под арестом до 16 февраля.

По данным ФСБ, 57-летний россиянин по своей воле связался с волонтером, который собирал средства для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем он через сервис по обмену электронных денег и криптовалют совершил транзакцию на озвученный ему расчетный счет.

Следственный отдел управления ФСБ по региону в отношении летчика завел и расследует уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Ранее сотрудники службы задержали жителя Нижнего Новгорода, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами и намеревавшегося устроить взрыв на местном предприятии, где выпускают военную продукцию.

ФСБ отмечала, что мотивами преступления стала приверженность проукраинским взглядам, а также корыстная заинтересованность.