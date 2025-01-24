ФСБ задержала в Краснодаре гражданского летчика за госизмену

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В Краснодаре по подозрению в госизмене задержан командир воздушного судна гражданской авиации. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УФСБ по Кубани.

По данным ведомства, 57-летний россиянин по своей воле связался с волонтером, который собирал средства для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем он через сервис по обмену электронных денег и криптовалют совершил транзакцию на озвученный ему расчетный счет.

В службе подчеркнули, что Следственный отдел управления ФСБ по региону в отношении летчика завел и расследует уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

В начале июля прошлого года ФСБ РФ помешала украинским разведчикам, которые пытались организовать угон Ту-22М3 при поддержке НАТО. Ведомство выяснило, что военнослужащие Украины планировали завербовать одного из российских военных летчиков и вынудить его совершить перелет на указанном самолете, чтобы посадить его на территории страны.

Спустя некоторое время летчик рассказал, что ему обещали три миллиона долларов за угон российского самолета. По словам военного, его просили назвать бортовые номера, рассказать о техническом состоянии и графике регламента самолетов. Он также отметил, что ему прислали документы о якобы уже перечисленной части средств на счет, открытый для него в польском банке.

