РИА Новости: пытавшегося угнать российский самолет экс-командира ВСУ выпустили под залог

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Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, который летом 2022 года совершил попытку угнать самолет ВКС России, вышел из следственного изолятора под залог, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, в которых сообщалось, что Главное управление разведки украинского министерства обороны при кураторстве спецслужб стран НАТО разрабатывало план операции по угону боевых самолетов России.

Украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков, обещая им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза. Взамен они просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы. Однако сотрудники службы сумели раскрыть и пресечь планы украинской стороны. После этого ФСБ установила всех участников операции и связанных с ними лиц.

Между тем в начале июля 2024 года российская ФСБ смогла помешать украинским разведчикам, которые пытались организовать угон Ту-22М3 при поддержке НАТО. Ведомство выяснило, что военнослужащие Украины планировали завербовать одного из российских военных летчиков и вынудить его совершить перелет на указанном самолете, чтобы посадить его на территории страны.

Спустя некоторое время летчик рассказал, что ему обещали три миллиона долларов за угон российского самолета. По словам военного, его просили назвать бортовые номера, рассказать о техническом состоянии и графике регламента самолетов. Он также отметил, что ему прислали документы о якобы уже перечисленной части средств на счет, открытый для него в польском банке.