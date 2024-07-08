Летчик ВКС рассказал, что украинские службы оформили на его родных счет в банке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Украинские спецслужбы открыли в польском банке счет для летчика ВКС, которого пытались убедить угнать на Украину стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом он рассказал в видео ФСБ, опубликованном RT.

Летчик рассказал, что ему прислали документы о якобы уже перечисленной части средств на этот счет. При этом договор обслуживания, пояснил мужчина, был оформлен на Украине.



Сотрудники ФСБ России пресекли попытку украинских разведчиков при поддержке стран НАТО организовать угон Ту-22М3. По данным службы, украинская разведка намеревалась завербовать одного из российских военных летчиков произвести перелет на указанном самолете и посадить его на Украине.

Позже стало известно, что российскому военному обещали три миллиона долларов за угон Ту-22М3 на Украине. По словам летчика, у него просили бортовые номера, техническое состояние и график регламента самолетов.

