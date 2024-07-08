ФСБ: российскому военному обещали 3 млн долларов за угон Ту-22М3

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российскому военному обещали три миллиона долларов за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украине. Об этом стало известно из опубликованной ФСБ фотографии переписки с представителем украинских спецслужб, пишет ТАСС.

Согласно переписке, один миллион обещал выделить "Укроборонпром". Также на видео ФСБ показаны пачки долларов США.

Кроме того, украинская разведка, угрожая российскому летчику, требовала поджечь авиационную технику РФ. По словам российского военного, ему написал неизвестный в мессенджер Telegram и сразу начал с угроз в адрес близких родственников летчика. Собеседник не скрывал, что он из украинских спецслужб, и представился как Павло, рассказал пилот на видео ФСБ.

Также у него просили бортовые номера, техническое состояние и график регламента самолетов. Как указал летчик, он пошел к командованию и все рассказал.

"Он предложил угнать самолет на Украину. Не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", – подчеркнул пилот.

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку украинских разведчиков при поддержке стран НАТО организовать угон Ту-22М3. По данным ведомства, украинская разведка намеревалась завербовать одного из российских военных летчиков произвести перелет на указанном самолете и посадить его на Украине. Самому военному за это пообещали денежное вознаграждение и итальянское гражданство.