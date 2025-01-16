Суд смягчил приговор случайно сбившему в Крыму вертолет военному

Фото: depositphotos/belchonock

Южный окружной военный суд пересмотрел дело военнослужащего Игоря Пашкова, который признался, что случайно сбил вертолет в Крыму, и смягчил наказание до двух лет и десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно материалам дела, в мае 2024 года Пашков рассказал, что он как должностное лицо не выполнил свои обязанности должным образом, что привело к поражению вертолета. В результате его действий погибли три члена экипажа и еще один получил травмы.

Севастопольский гарнизонный военный суд признал Пашкова виновным в халатности и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме того, суд частично удовлетворил иск министерства обороны и постановил взыскать с подсудимого 5 миллионов рублей.

Затем решение суда было оспорено, и Южный окружной военный суд постановил, что суд первой инстанции должен был принять во внимание явку с повинной как смягчающее обстоятельство.

Ранее Ленинский районный суд Курска заключил под стражу наемника из Колумбии по подозрению во вторжении в Курскую область. В судебных материалах указано, что мужчина в составе ВСУ незаконно пересек границу РФ и участвовал в боях в регионе.