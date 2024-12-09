Суд приговорил жителя Крыма к 15 годам колонии за госизмену

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Верховный суд Крыма приговорил к 15 годам лишения свободы 33-летнего жителя Симферопольского района за передачу данных о передвижении ВС РФ представителям ВСУ. Об этом пресс-служба прокуратуры региона сообщила в телеграм-канале.

Суд установил, что в период с декабря 2022 года по март 2023-го мужчина собрал и передал посредством сообщества в мессенджере представителям Минобороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники российских военных по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте.

Мужчина признан виновным в госизмене. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, также ему назначено ограничение свободы на один год.

Ранее суд приговорил жителя Феодосии к 15 годам колонии строгого режима за госизмену. По данным следствия, мужчина собирал и передавал ВСУ информацию о воинских частях российской армии, а также о вооружении Черноморского флота и местах нахождения военных кораблей России в акватории Феодосийского залива. Полученные сведения украинские формирования использовали при нанесении ракетных ударов, уточнили правоохранители.