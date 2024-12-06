Верховный суд Крыма приговорил жителя Феодосии к 15 годам за госизмену

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Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Феодосии к 15 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщила пресс-служба прокураторы региона.

По данным правоохранителей, мужчина собирал и передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) информацию о воинских частях российской армии, а также о вооружении Черноморского флота и местах нахождения военных кораблей РФ в акватории Феодосийского залива.

Сотрудники управления ФСБ по республике и Севастополю задержали обвиняемого в сентябре. Правоохранители выяснили, что мужчина передавал данные и фотографии с помощью чат-бота, созданного при поддержке украинских спецслужб в мессенджере Telegram. Полученную с его помощью информацию ВСУ использовали при нанесении ракетных ударов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", в рамках которого суд и признал его виновным. При вынесении приговора инстанция учла позицию государственного обвинителя. Помимо отбывания основного наказания, мужчина получил дополнительные 1,5 года ограничения свободы.

Ранее ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД в Крыму за то, что он передавал данные Службе безопасности Украины. Мужчина, находясь в должности старшего следователя, имел доступ к закрытым базам личных данных граждан. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене.