Суд дал братьям Мельниковым 19 и 20 лет по делу о госизмене и попытке диверсии

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Второй западный окружной военный суд вынес приговор братьям Матвею и Тимофею Мельниковым по делу о государственной измене, попытке диверсии в военной части в Подмосковье и участии в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России". Матвей получил 20 лет лишения свободы, Тимофей – 19 лет, передает РИА Новости.

Дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с угрозами участникам процесса. Кроме братьев Мельниковых, в деле фигурирует их знакомый Юрий Михеев, которого обвиняют в покушении на диверсию. Для него прокуратура запросила 7 лет заключения.

Осужденные намеревались поджечь военную технику на территории воинской части в Московской области. Для этого они собирали сведения об объекте. По мнению следователей, братья были завербованы украинскими спецслужбами.

Ранее суд в Курске приговорил мужчину к 20,5 года лишения свободы по делу о государственной измене и диверсии. Он связался в мессенджере с военной разведкой Украины. В январе 2024 года представитель спецслужбы прислал ему координаты и дал задание – поджечь релейный шкаф возле железнодорожных путей в Курске.

Незадолго до этого сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четверых женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса. Задержанные прошли на Украине обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению беспилотниками, а также методам выявления наружного наблюдения.