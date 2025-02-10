Суд в Курске приговорил мужчину к 20,5 года тюрьмы за госизмену

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Курский областной суд приговорил мужчину к 20,5 года лишения свободы по делу о государственной измене и диверсии. Об этом сообщает пресс-служба объединенной судебной системы региона.

Следователи выяснили, что мужчина связался в мессенджере с военной разведкой Украины. В январе 2024 года представитель спецслужбы прислал ему координаты и дал задание – поджечь релейный шкаф возле железнодорожных путей в Курске. Кроме того, мужчина по заданию сделал фотографию одного из военных комиссариатов.

Повреждение объекта транспортной инфраструктуры было совершено в целях нарушения экономической безопасности и обороноспособности РФ. За поджог куратор спецслужбы передал подсудимому денежное вознаграждение в размере 45 тысяч рублей, заключила инстанция.

Мужчина признал вину и принес извинения за содеянное. Таким образом, его осудили на 20 лет и 6 месяцев лишения свободы. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме. Оставшийся срок он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену. В сентябре 2023-го он послал через мессенджер видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.