Учительницу русского языка из Горловки приговорили к 11 годам колонии за шпионаж

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Верховный суд ДНР приговорил к 11 годам колонии общего режима 40-летнюю жительницу Горловки по делу о шпионаже, сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители выяснили, что в период с февраля по июнь 2023 года женщина, работающая учителем русского языка и литературы в одной из местных школ, путем наблюдения собирала информацию о количестве и месте расположения военнослужащих ВС РФ, находившихся на лечении в военном госпитале.

Указанные сведения она передавала сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) посредством интернет-мессенджера. В ведомстве уточнили, что переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских раненых военных.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя за сбор данных об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота для военной разведки Украины. Собранная информация предназначалась для последующих ударов по российским военным объектам.

Мужчина по своей инициативе вступил в иностранный чат-контакт в мессенджере Telegram, который курировался Главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. В отношении задержанного возбуждено дело о госизмене.

