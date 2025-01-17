Житель Севастополя задержан за сбор данных для военной разведки Украины

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Житель Севастополя задержан за сбор данных об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота для военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Собранная информация предназначалась для последующих ударов по российским военным объектам.

Как отметили в ведомстве, мужчина по своей инициативе вступил в иностранный чат-контакт в мессенджере Telegram, который курировался Главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.

В отношении задержанного возбуждено дело о госизмене.

Ранее силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина, который занимался сбором информации о ВС РФ по заданию Службы безопасности Украины. Против него возбудили дело по статье "Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", а также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.