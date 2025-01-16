Житель Приморья осужден за сотрудничество с украинскими террористами

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Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя города Дальнегорска в Приморском крае к 7 годам лишения свободы. Он проходил обвиняемым по статьям о помощи террористической организации и конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как выяснили правоохранители, мужчина хотел стать участником одной из украинских террористических организаций. В этих целях с октября 2023 года по март 2024 года с помощью мессенджера Telegram злоумышленник установил и поддерживал контакты с ее представителями. В рамках этого сотрудничества он согласился помочь спланировать террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры России.

В частности, мужчина и террористы готовили поджог военного комиссариата Дальнегорска и Тернейского района. Для реализации задуманного осужденный собрал и передал информацию о его защищенности и режиме охраны, а также проработал предполагаемые пути отхода. Пресечь его деятельность сотрудникам ФСБ удалось 12 марта 2024 года.

"За совершенные деяния суд назначил Осиновскому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", – резюмировали в суде.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина, который занимался сбором информации о ВС РФ по заданию Службы безопасности Украины. Против него возбудили дело по статье "Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", а также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.