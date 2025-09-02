Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Усиление БРИКС и ШОС ускоряет распад Евросоюза, пишет RT со ссылкой на статью журналиста Пола Стейгана для издания Steigan.

Автор отметил, что распад ЕС произойдет в ближайшее время и что у союза нет будущего.

"Его разорвут на части превосходящие силы – как изнутри, так и извне", – заявил журналист.

Он также указал, что представители бизнеса перейдут на более перспективную сторону, поскольку БРИКС и ШОС предлагают возможности для инвестиций и роста, опережающие Европу в экономическом, коммерческом и технологическом плане.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил опасение, что Запад может проиграть странам ШОС. По его словам, Шанхайская организация сотрудничества пытается подорвать единство Глобального Запада. Стубб добавил, что ЕС и США должны вести более тесное сотрудничество и достойную внешнюю политику с такими странами, как Индия.

