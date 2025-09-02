Путин шуткой ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Владимир Путин шуткой ответил на вопрос премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, как он поживает.

"В начале у меня не очень приятный вопрос: Как вы поживаете?" – спросил Фицо после приветствия президента России.

В ответ на это Путин заявил, что если он жив, то "это уже хорошо".

Во время встречи с Фицо он отметил, что безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России. По словам Путина, страна сама должна решать, как обеспечивать свою безопасность.

При этом президент России выразил уверенность, что найти консенсус в данном вопросе возможно. Например, варианты обеспечения безопасности обсуждались на Аляске в США.

В свою очередь, Фицо подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО. Однако он отметил, что Словакия готова сотрудничать с украинской стороной по вопросу вступления в Евросоюз.

Также в ходе разговора с Фицо Путин затронул обсуждения Западом якобы планов России о нападении на Европу. Он заявил, что тема постоянно "нагнетается". Однако, по его словам, "здравомыслящие люди" понимают, что эти разговоры являются провокацией.