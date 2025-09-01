Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 13:45

Политика

Путин поддержал идею Си Цзиньпина о глобальном управлении

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержал идею председателя КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении. Об этом сообщает News.ru.

Как отметил президент России, Москва готова приступить к обсуждению конкретных инициатив относительно этой темы. Предложение Пекина, по словам российского лидера, актуально в настоящий момент на фоне того, что ряд стран стремится к диктату в международных отношениях.

С идеей о совместной со всеми странами работе над созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления Си Цзиньпин выступил в рамках саммита ШОС, который состоялся в китайском Тяньцзине 1 сентября.

Он также выдвинул инициативу формирования сообщества с единой судьбой для человечества. Страны ШОС смогут использовать силу организации для укрепления мира и стабильности в нем, подчеркнул глава КНР.

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика