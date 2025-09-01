01 сентября, 13:45Политика
Путин поддержал идею Си Цзиньпина о глобальном управлении
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержал идею председателя КНР Си Цзиньпина о глобальном управлении. Об этом сообщает News.ru.
Как отметил президент России, Москва готова приступить к обсуждению конкретных инициатив относительно этой темы. Предложение Пекина, по словам российского лидера, актуально в настоящий момент на фоне того, что ряд стран стремится к диктату в международных отношениях.
С идеей о совместной со всеми странами работе над созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления Си Цзиньпин выступил в рамках саммита ШОС, который состоялся в китайском Тяньцзине 1 сентября.
Он также выдвинул инициативу формирования сообщества с единой судьбой для человечества. Страны ШОС смогут использовать силу организации для укрепления мира и стабильности в нем, подчеркнул глава КНР.
