Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления на саммите ШОС

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выдвинул инициативу глобального управления, передает ТАСС.

Он предложил совместно со всеми государствами работать над созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления. Также глава КНР заявил об идее формирования сообщества с единой судьбой для человечества.

Как отметил Си Цзиньпин, ШОС в условиях стремительного ускорения беспрецедентных изменений в мировом масштабе должна занять лидирующую позицию и стать примером в реализации инициатив по глобальному управлению.

Кроме того, он обратил внимание, что страны организации смогут использовать силу объединения для укрепления мира и стабильности в нем.

"Мы должны соблюдать принципы международного верховенства права и полностью и всесторонне придерживаться общепризнанных основных норм международных отношений, включая цели и принципы Устава ООН (Организации Объединенных Наций. – Прим. ред.)", – указал Си Цзиньпин.

По его словам, участницы ШОС обязаны обеспечивать применение международного права и его правил, не допуская двойных стандартов в этой сфере. Также он призвал к широким консультациям, совместному участию и взаимной выгоде, выступил против односторонних решений и рекомендовал укреплять солидарность и сотрудничество.

Более того, председатель КНР обратил внимание на важность защиты статуса и авторитета ООН и подчеркнул ее роль в области глобального управления.

"Мы должны предпринять действия в рамках ШОС для обеспечения международной справедливости и беспристрастности", – уточнил Си Цзиньпин.

Страны, входящие в объединение, обязаны и дальше придерживаться принципа отказа от конфронтации, нацеливания на третьи стороны или присоединения, отметил он и добавил, что государства должны рационально реагировать на риски и вызовы.

Вместе с тем Си Цзиньпин пригласил страны к участию в строительстве Международной научной-исследовательской лунной станции и добавил, что КНР приветствует использование всеми сторонами спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".

Саммит ШОС состоялся в китайском Тяньцзине 1 сентября. В рамках первого слова председатель КНР призвал страны совместно противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать миропорядок с центральной ролью ООН. Он отметил, что Пекин готов объединить усилия со всеми партнерами для высококачественного развития ШОС.

