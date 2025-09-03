Китай впервые представил на параде свою ядерную триаду

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Китай впервые продемонстрировал на параде в Пекине свою стратегическую ядерную триаду. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Народно-освободительная армия Китая представила авиационную ракету большой дальности "Цзинлэй-1", межконтинентальную ракету подводного базирования "Цзюйлан-3", а также межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и "Дунфэн-31".

Военный парад в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне прошел 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. На открытии мероприятия выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он осмотрел войска, которые выстроились вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе. В общей сложности в параде приняли участие 45 расчетов. Помимо ядерной триады, Китай впервые представил свои Военно-космические и Кибервойска, которые были сформированы в прошлом году.

На парад также приехал Владимир Путин. Всего в торжествах в честь празднования 80-летия Победы участие приняли свыше 20 руководителей иностранных государств.

