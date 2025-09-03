Ушаков назвал иронией слова Трампа о заговоре против США

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Слова американского президента Дональда Трампа о якобы заговоре России, КНР и КНДР на параде в Пекине были иронией. Таким мнением поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Я думаю, (Трамп. – Прим. ред.) не без иронии сказал, что якобы "эти трое" готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел", – сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Помощник президента также подчеркнул, что Владимир Путин, а также лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын и в мыслях не имели устраивать заговор против США.

"Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах", – уточнил Ушаков.

Вместе с тем Россия и Китай на параде в Пекине напомнили миру о том, кто победил фашистов во Второй мировой войне. Об этом в беседе с радио КП заявил экс-премьер Сергей Степашин.

"Спасибо тем, кто воевал вместе с нами и во Франции ("Нормандия – Неман"), и английским замечательным морякам, которые погибали, когда перевозили нам грузы. Спасибо солдатам США. Но хребет фашистскому зверю и японскому милитаризму во Второй мировой, безусловно, сломали Советский Союз и его братья по оружию из Китая", – заключил он.

Ранее Трамп, комментируя праздничные мероприятия в Китае по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Второй мировой войне, заявил о заговоре лидеров России, Китая и КНДР.

Президент США упрекнул Си Цзиньпина в том, что тот не упомянул вклад американцев в освобождение КНР. При этом китайский лидер поблагодарил с трибуны все страны в борьбе за освобождение страны.

Военный парад в КНР состоялся 3 сентября на площади Тяньаньмэнь. В торжественных мероприятиях приняли участие 26 лидеров иностранных государств. Вместе с другими зарубежными гостями на парад приехал и Путин.

