Лукашенко поздравил Путина с успешным саммитом с Трампом на Аляске

Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в Пекине поздравил его с успешным проведением саммита с главой США Дональдом Трампом на Аляске.

"Мы вам очень аплодировали. Не нужно говорить – кто-то выиграл или проиграл. Молодцы. Вы вдвоем очень здорово сработали. Я смотрел по Украине – крыть нечем", – передает слова политика ТАСС.

Белорусский лидер также обратил внимание, что страны Запада негативно оценили встречу президентов России и США, однако "им все время плохо". К инициативам Москвы и Вашингтона западные лидеры присоединятся, когда "поумнеют", посчитал глава республики.

Вместе с тем президент Белоруссии рассказал о своей недавней беседе с Трампом, в ходе которой они обсудили конфликт на Украине. Он заявил главе Штатов, что РФ работает на спецоперации в одиночку, а Белоруссия при этом поддерживает ее и будет делать это в дальнейшем.

"Публично об этом говорю. Это беда. А кто прав, кто виноват, – время покажет. Еще спасибо скажут многие в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм", – указал Лукашенко.

Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске 16 августа. По словам президента России, саммит прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Также Трамп заявил, что провел с российским коллегой "отличные переговоры". По его словам, у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.