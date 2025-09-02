Фицо планирует озвучить Зеленскому выводы по Украине после встречи с Путиным

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует озвучить украинскому президенту Владимиру Зеленскому выводы, которые он сделал после разговора с Владимиром Путиным. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам премьера, разговор с главой РФ, основной темой которого стал кризис на Украине, состоялся уже после официальной части их встречи.

Фицо уточнил, что в ходе беседы Путин рассказал о саммите с лидером США Дональдом Трампом на Аляске, а также проинформировал его о перспективе завершения украинского конфликта.

Встречу с Зеленским премьер Словакии запланировал на пятницу, 5 сентября.

Переговоры Путина и Фицо состоялись во вторник, 2 сентября, в Пекине. Во время беседы российский президент отметил, что безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.

Фицо, в свою очередь, указал, что Украина не может стать членом НАТО. Однако он отметил, что Словакия готова сотрудничать с украинской стороной по вопросу вступления в Евросоюз.