Захарова оценила заявления замглавы МИД Польши об ущербе от действий СССР во время войны

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика, который заявил, что Варшава начала считать ущерб от действий Советского Союза во время и после Второй мировой войны.

"Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава может потребовать репарации от российской стороны. По его словам, страна может вести диалог с Германией, однако с Владимиром Путиным – это другая цивилизация.

В сентябре 2022 года Польша обозначила сумму ущерба, которую страна понесла во время Второй мировой войны. Варшава оценила потери в 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов.

Спустя месяц польская сторона направила Германии дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб. Однако в ФРГ проводить переговоры по этой теме отказались, подчеркнув, что вопрос репараций закрыт.

Впоследствии в Польше сообщили, что тема выплат репараций со стороны Берлина за потери может растянуться еще на много десятилетий.