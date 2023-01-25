В Польше допустили, что вопрос репараций от ФРГ затянется на десятилетия

Фото: NFCC/EPA/Darek Delmanowicz

Тема выплат Польше репараций со стороны Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, может растянуться еще на несколько десятилетий. Об этом в эфире радиостанции Zet заявил министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк.

"В перспективе ближайших нескольких месяцев, скорее всего, нет (не будет репараций. – Прим. ред.), в перспективе ближайших нескольких лет, возможно, тоже нет, но в перспективе нескольких поколений, я убежден, что да", – сказал он.

Министр подчеркнул, что репарации являются нереализованной обязанностью ФРГ, которую та должна принять и реализовать, и что потомки современных поляков имеют полное право на эти выплаты.

В сентябре прошлого года Польша назвала сумму ущерба, который страна понесла во время Второй мировой войны. Потери оцениваются Варшавой в 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов.

Спустя месяц Польша направила Берлину дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб. Тем не менее в ФРГ вести переговоры по этому вопросу отказались, заявив, что тема репараций закрыта.



Президент Польши потребовал репарации от России и Германии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!