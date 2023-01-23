19:26Политика
Премьер-министр Польши опроверг сообщения о планах по разделу Украины
Фото: TACC/DAREK DELMANOWICZ/EPA
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг информацию о том, что польские власти задумывались о разделе Украины в самом начале вооруженного конфликта. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
До этого бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался, что польские власти могли думать о разделе Украины. Он добавил, что ситуация могла быть совершенно иной, если бы не действия украинского лидера Владимира Зеленского и поддержка стран Запада.
"Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений", – говорится в публикации Моравецкого.
Польский политик добавил, что подобные заявления похожи на пропаганду РФ.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о надеждах Польши приблизить раздел Украины благодаря поставкам танков Киеву.
В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент".
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