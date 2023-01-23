Экс-глава МИД Польши заявил, что Варшава могла думать о разделе Украины

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Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский признался, что польские власти могли думать о разделе Украины. Об этом он рассказал Radio Zet.

В эфире ему задали вопрос о том, верит ли он, что правящая партия "Право и справедливость" могла думать о разделе соседней страны.

"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", – сказал зарубежный политик.

Сикорский также добавил, что ситуация могла быть совершенно иной, если бы не действия украинского лидера Владимира Зеленского и поддержка стран Запада.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о надеждах Польши приблизить раздел Украины благодаря поставкам танков Киеву.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент".

Согласно одному из прорабатываемых планов, на "Восточных кресах" будет создано марионеточное государство, безопасность которого будет обеспечивать польская армия.

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