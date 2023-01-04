Германия официально отклонила требование Польши о компенсациях за Вторую мировую войну

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Правительство Германии официально заявило об отказе вести переговоры с Польшей о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в польском министерстве иностранных дел, передает РИА Новости.

В начале октября Варшава направила Берлину соответствующую дипломатическую ноту. Немецкий МИД ответил на нее в конце декабря. 3 января Польша получила ответ от властей ФРГ с отказом выплачивать репарации.

"По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым", – говорится в сообщении.

В МИД Польши заявили, что продолжат "усилия по урегулированию долгов", которые возникли в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год.

Ранее в Польше назвали сумму ущерба, который страна понесла во время Второй мировой войны. Общая сумма оценивается Варшавой в 6 триллионов 200 миллиардов золотых, или 1,3 триллиона долларов.

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