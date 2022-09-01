В МИД Германии заявили о неизменности позиции ФРГ в вопросе о репарациях Польше

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Германия сохраняет свою позицию относительно репараций Польше за Вторую мировую войну, заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка", – приводит РИА Новости его слова.

Представитель МИД Германии также отметил, что страна продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.

Ранее в Польше оценили сумму ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны нацистской Германией.

Общая сумма ущерба оценивается в 6 триллионов 200 миллиардов злотых, или 1,3 триллиона долларов, заявил политик на церемонии презентации доклада о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах.