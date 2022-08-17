В Варшаве заявили о планах ФРГ вернуть бывшие земли в пределах границ Польши

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Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах границ Польши, заявил глава польского Национального банка Адам Глапинский в интервью изданию Gazeta Polska.

По его словам, если раньше речь шла о поглощении ГДР или слиянии германских государств, то после выполнения этой задачи Берлин намерен вернуть "в той или иной форме" свои бывшие земли, которые в настоящее время находятся в пределах польских границ.

По мнению Глапинского, планам Германии вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране. Он уверен, что Берлин планирует "подчинить" себе пояс стран между ФРГ и Россией, а путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС.

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России заявила о намерении украинских властей начать распродажу страны в пользу Польши. В СВР пояснили, что Москва регулярно получает сведения о том, что Варшава не только рассматривает возможность ввода "польских миротворческих сил" в западные регионы Украины, но и хочет установить контроль над самыми перспективными областями экономики этой страны. В первую очередь это касается сельского хозяйства.