Пожар вспыхнул на складе аккумуляторов в ОЭЗ "Алабуга"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складе в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По предварительным данным, загорелось помещение, где хранятся аккумуляторы. Его площадь составляет 5 тысяч квадратных метров.

Спасательные службы и руководство ОЭЗ находятся на месте происшествия и делают все, чтобы оперативно потушить пожар. В настоящее время никто не пострадал и не погиб от возгорания.

Ранее пожар вспыхнул в пятиэтажном производственном здании на юго-западе Москвы. Согласно данным из открытых источников, там находятся помещения хлебокомбината.

Огонь распространился на третьем этаже здания. Спустя время удалось полностью потушить возгорание. К ликвидации пламени были привлечены 31 сотрудник и 9 единиц техники МЧС.

