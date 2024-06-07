Еще одно уголовное дело завели по расследованию убийства мужчины на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В рамках расследования убийства мужчины на западе Москвы Следственный комитет завел еще одно уголовное дело – по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Стрельба, в результате которой погиб мужчина, произошла 6 июня.

В ведомстве уточнили, что преступник после совершенного убийства скрылся с места происшествия и был настигнут сотрудниками правоохранительных органов, однако, сопротивляясь задержанию, он произвел не менее 4 выстрелов в правоохранителей, никто из них не пострадал.

Следователи провели обыск по месту регистрации фигуранта, в ходе которого изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также назначили ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские, дактилоскопические и баллистические.

В настоящее время подозреваемый находится в медучреждении в коме. Источник в полиции уточнил, что подозреваемого уже прооперировали, а врачи оценили его состояние как тяжелое. С ним начнут проводить следственные действия, как только позволит его состояние.

По факту инцидента следователи завели уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Основной версией преступления в СК назвали личный конфликт погибшего с подозреваемым, основанием для которого послужили разногласия на фоне ревности.