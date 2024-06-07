Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве 7 июня

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Сильный дождь и гроза ожидаются в столице 7 июня, сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы.

На город может обрушиться до 20 миллиметров осадков. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Также возможен град.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за возможной грозы. Предупреждение будет действовать до 00:00 8 июня. Вместе с тем в период до 01:00 8 июня местами прогнозируется град, из-за которого также введен желтый уровень опасности.

Вместе с тем синоптики отметили, что температура составит от 23 до 25 градусов. В начале будущей недели в город вновь придут дожди.

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что ближайшие выходные в Москве, 8 и 9 июня, ожидаются без дождей и аномальной жары. Пик самых сильных осадков пройден.

Как отметил синоптик, погода в городе начнет успокаиваться и будет менее дождливой. Он подчеркнул, что атмосферное давление сохранится в климатической норме.

