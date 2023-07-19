Польское СМИ заявило о ликвидации якобы российской шпионской сети

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В Польше ликвидировали якобы российскую шпионскую сеть, которая планировала взрывы поездов с оружием для Украины. Об этом написало издание Gazeta Polska.

"Генеральная прокуратура и Агентство внутренней безопасности ликвидировали действовавшую в Польше сеть российской разведки, которая планировала взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины", – пишет СМИ.

Издание назвало эту операцию самым большим успехом польского Агентства. В материале говорится, что в общей сложности с марта по июль правоохранители задержали 15 человек. Их обвинили в якобы шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Авторы статьи утверждают, что речь идет не только о гражданах РФ, но и Белоруссии с Украиной.

Кроме того, российские "агенты" получали задания удаленно прямо из Москвы, а затем после их выполнения им предоставляли оплату в криптовалюте, пишет газета.

Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали уроженца Украины по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. В пресс-службе министра Мариуша Каминьского уточнили, что речь идет о 15-м человеке, которого обвиняют в участии в организованной преступной группе, связанной с ведением шпионской деятельности.

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