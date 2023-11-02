МИД РФ не увидел улучшений в диалоге с США по нормализации работы посольств

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Российская сторона не видит никакого просвета в диалоге между Москвой и Вашингтоном по нормализации работы дипмиссий, какие-либо решения и договоренности отсутствуют. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгения Иванова.

Дипломату задали вопрос, продолжаются ли контакты между Россией и США по теме обеспечения функционирования дипмиссий. Иванов ответил отрицательно.

"Только идут консультации периодические по условиям пребывания, но пока никаких новых решений или договоренностей нет", – уточнил замминистра.

Ранее немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал власти США наладить отношения с РФ, Китаем и Ближним Востоком.

Он уточнил, что налаживание связей способно остановить упадок государства, однако это только замедлит коллапс. Как рассказал Дотком, Штаты не будут сверхдержавой через семь лет.

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